Euroopa Kohus: Ungari rikub välisriikide vabaühendusi piirates seadust

Euroopa Komisjon andis Ungari kohtusse pärast seda, kui 2017. aastal võeti vastu vabaühenduste seadus, mis EL-i sõnul on ühena paljudest Ungari seadustest vastuolus õigusriigi põhimõtetega.

Seaduse kritiseerijate sõnul on see suunatud eeskätt Ungari juudi päritolu USA miljardäri ja filantroobi George Sorose vastu, kes asutas 1984. aastal Avatud Ühiskonna Fondi ning on Orbáni teravaim kriitik.