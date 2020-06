McCanni juhtumi kahtlusaluse kohta ujub pinnale järjest häirivamaid üksikasju

Saksa võimud on tüdruku surmas sedavõrd kindlad, et Wolters saatis kirja ka tüdruku vanematele Kate ja Gerry McCannile, milles teavitas neid Madeleine’i surmast. Samas ei avaldanud ta täpsemaid tõendeid, kuna see võiks uurimist kahjustada. Kirjaga seoses tekkis mõningane segadus, kuna tüdruku vanemad ütlesid sel nädalal meedias, et ei ole sakslastelt saanud kinnitust oma tütre surma kohta.