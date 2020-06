Saksamaa alustab testpuhkuste programmiga Mallorcal

Dietmar Bumbullis igatahes sellist vastuvõttu ei oodanud. Terve hotelli töötajaskond seisis auvalves ja aplodeeris, kui nad bussist maha ronisid ja hotelli liikusid. Turistide saabumist olid salvestamas kümned kaamerad ja reporterid.

«Tekib tunne nagu oleks filmitäht,» märkisid Playa de Palma hotelli Riu Concordia päikeseterrassil külma õllega istuvad turistid.

165 puhkajat saabusid Mallorcale esmaspäeva hommikul osana pilootprogrammist, mida veavad Baleaari saarte valitsus, kohalik hotelliliit ja reisikorraldaja TUI. Seda hoolimata tõsiasjast, et Hispaania on endiselt eriolukorras koroonaviiruse tõttu.

Tavaliselt tähendaks see, et külastajad peavad veetma kaks nädalat karantiinis, kuid see reegel ei kehti Saksa turistidele.

Nädalapikkuses programmis osaleva viie hotelli hügieeninõuded on loomulikult vastavalt ranged. Põrandale kleebitud nooled näitavad liikumissuunda. Need, kes reegleid ei järgi, saavad viisakalt, kuid kindlalt noomida.

Iga paari meetri tagant on käte desinfitseerimise aparaadid. Söögisaali sissekäigu juures pööratakse teraselt tähelepanu, et kõik desinfitseerijat kasutaksid ja et näomaske kantakse nõuetekohaselt. Ka söögilaudade vahel on laialt ruumi.

«Saksamaa järgib samuti hügieeninõudeid,» märgib abielupaar Andrea ja Dietmar. «Mingit vahet ei ole, ainult et siin paistab päike.»

Lennujaamas pidid nad rivvi võtma termokaamerate ees, tõestamaks, et neil ei ole palavikku. Samuti pidid nad andma enda kohta isiklikku informatsiooni.

Puhkamise ajal saavad nad aga Baleaari saarte tervishoiuministeeriumilt igapäevase telefonikõne, et teha kindlaks, kas neil on tervis ikka korras. Koroonaviiruse märkide ilmnemise korral saadetakse isik testimisele ja eraldatakse teistest, kui tulemus on positiivne.

See aga ei ole Bumbullis`eid heidutanud. Nad olid juba puhkuse välja võtnud ja kui pakkumine saabus, haarasid sellest kohe kinni ja broneerisid koha kiiresti ära. Asjale aitas kaasa see, et pakkumine oli väga odav. «Nädalapikkune puhkus Saksamaal oleks kindlasti rohkem maksnud,» märkis Dietmar.

Majanduslikus mõttes ei ole see projekt Mallorca hotellisektorile kasulik. Saare põhjaosas asuva Alcudia Garden hotelli juhataja Joan Company tunnistab seda vabalt. «Majanduslikult on see katsetus katastroof,» lausus ta. «Me kaotame raha.»

Kogu hotelli avamine 40 külastajale ei ole seda väärt. Lisaks pidi ta märkimisväärselt suurendama töötajate arvu, et järgida rangeid hügieeninõudeid. «Me tahame uuesti käima saada, et maailm näeks, et Mallorcal puhkuse veetmine on ohutu,» sõnas Company.

Pilootprojekti näol on peamiselt tegu turunduskampaaniaga. Keegi ei ürita seda eitada. «Sellega saame ennast kehtestada rahvusvaheliselt ohutu sihtkohana,» lausus Baleaari saarte regionaalvalitsuse juht Francina Armengol.

Kuid esmaspäevasest näidisüritusest paar tänavat kaugemal ei olnud meeleolu nii roosiline. «Playa de Palma ei ole üldse valmis hooaja alustamiseks,» lausus Tomeu Mestres. Tema oli üks esimesi piirkonnas, kes oma restorani pärast nädalaid kestnud karantiini taasavas, et sakslasi kohale meelitada.

21. juunil kaotatakse Hispaanias eriolukord ja riik avab uuesti oma piirid rahvusvahelistele külastajatele, kuigi enamik hügieeninõudeid jääb endiselt kehtima. Playa de Palmas aga kasvab asfaldipragudes umbrohi.

«Linnavalitsus ei ole isegi lasknud veel palmipuid pügada,» märkis Mestres. Restoranid on endiselt kinni löödud ja piirkond näeb välja nagu talvel, kui seal midagi ei toimu.