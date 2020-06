Kolm Eesti kaitseväelast nakatus Afganistanis koroonaviirusse

«Nädalavahetusel kinnitati kolmel Afganistani operatsioonil Resolute Support teenival Eesti kaitseväelasel nakatumine Covid-19 viirusesse, nad on teistest teenistujatest isoleeritud ja meedikute hoole all. Neil esinevad kergekujulised haigussümptomid ja haiglaravi keegi ei vaja. Ülejäänud Afganistanis teenivate kaitseväelaste kiirtestid andsid negatiivse tulemuse,» lisas ta.

«Hetkel on kavas kolme Afganistanis haigestunu ravi kohapeal ja nende evakuatsiooni ei planeerita. Vajalik tervishoiuteenus on kohapeal nii oma kontingendi meediku kui baasis olevate liitlaste abil tagatud,» kinnitas Vahemets. «Kui olukord peaks muutuma on Eesti kaitsevägi valmis haigestunud kaitseväelased Eestisse tagasi toimetama. Koroonaviirusega nakatunud kaitseväelased on oma haigestumisest lähedastele teada andnud.»