Briti välisminister: protestijate põlvitamine näib olevat «Troonide mängust».

Raabi võrdlus pälvis eriti tema poliitliste oponentide seas laialdast pahakspanu.

Inglise jalgpalli kõrgliiga pallurid laskusid põlvele eile, väljendades nii solidaarsust meeleavaldustega, mille käivitas rassismivastane liikumine USA-s.

«Ma mõistan seda frustratsiooni ja rahutust, mis kihutab tagant Black Lives Matter liikumist,» ütles Raab raadiokanalile Talk Radio.

«Ma pean ütlema, et see põlvitamise asi, ma ei tea, võib-olla on sel laiem ajalugu, kuid see näib olevat võetud »Troonide mängust«.»

«See mõjub mulle vabastamise ja vabanemise asemel rohkem kui alistumise ja allumise sümbolina.»

«Kuid ma saan aru, inimesed tunnevad selle suhtes erineval moel, seega on see isiklik valik.»

«Ma olen põlvitanud kahe inimese ees: kuninganna ja abikaasa ees, kui ma temaga abiellusin,» jätkas ta.

«Põlvitamise (protestiakt) sai alguse 2016. aastal, kui USA sportlased keeldusid seismast USA hümni ajal,» ütles Briti esimene mustanahaline naissoost rahvasaadik Diane Abbott, kes töötab jätkuvalt parlamendis.

«Nad protestisid politseivägivalla ja rassismi vastu, aga Dominic Raab arvab, et see on "Troonide mängust"!!!"

Samuti leiboristist seadusandja David Lammy märkis, et Raabi kommentaarid on Black Lives Matter liikumisele solvavad ja Briti esidiplomaadile piinlikud. '

USA Ameerika jalgpalli tähtmängija Colin Kaepernick hakkas rahvushümni ajal põlvitama 2016. aasta augustis, et tõmmata tähelepanu rassilisele ebavõrdsusele Ühendriikides ja sümboolne akt hakkas levima.