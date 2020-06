Koroonaviirus on Venemaal nõudnud ligi 500 meediku elu

«Surnud on 489 meedikut, kahjuks oleme kaotanud pea 500 oma kolleegi,» ütles Roszdravnadzori juht Alla Samoilova meedikute ohutust puudutaval virtuaalkonverentsil.

Mai lõpus ütles tervishoiuministeeriumi ametnik, et COVID-19 on nõudnud 101 meediku elu. Samoilova ametkond taandas ennast sellest arvust ja teatas, et varasem arv ei olnud ametlik.

Meedikute omaalgatuslikult loodud arvepidamine ehk nõndanimetatud Mälestusnimekiri sisaldab 444 koroonaviirusesse surnud Vene meediku nime.

«Kas me oleksime suutnud teha midagi rohkem (meedikute surmade ennetamiseks)? Ilmselt jah,» ütles Samoilova.

Vene president Vladimir Putin on tunnistanud probleeme tervishoiutöötajate varustamisel isikukaitsevahenditega. Samoilova möönis seda, lisades, et olukord on hetkel oluliselt paremaks läinud.

«Riik polnud valmis, kaitsevahendeid polnud piisavalt,» ütles ta.

«Kui ma olen aus, siis alguses oli probleeme, teatavaid puudujääke.»

«Kaugeltki mitte kõik (haigla)juhid... ei varustanud oma töötajaid kaitsevahenditega. Vahel lihtsalt ei olnud neid piisavalt, keegi ei toonud neid. Selles oli probleem.»

«Tänase seisuga pole meil peaaegu üldse kaebusi, et meedikutel pole kaitsevahendite varusid, et meedikuid ei testita.»

Järelevalvejuhi sõnul oli epideemia algusajal «madal epidemioloogilise ohutuse tase» koroonaviiruse patsientide vastuvõtmiseks ennast kiiruga ette valmistama hakanud raviasutustes.

«Alati polnud võimalik eraldada punaseid tsoone» nakatunud patsientidele, kui haiglate osakondi ümber organiseeriti, sõnas ta.

«Mida see pandeemia meile õpetas? See õpetas, et peame looma meedikute seas ohutuskultuuri.»

Endine Vene rahandusminister Aleksei Kudrin, kes juhib praegu kontrollikoda, sõnas varem juunis, et Vene tervishoiusüsteem on alarahastatud.

Haiglahooned on «iganenud» ja neis on puudu varustust ja ravimeid, ütles ka Samoilova.

«Polnud hingamisaparaate, hapnikuvarusüsteemid polnud alati ühendatud, polnud ravimeid,» lisas ta. «Praegu on süsteem oluliselt erinev.»

Samoilova kiitis meedikuid, kes tema sõnul «isegi selles olukorras näitasid, et on kangelased».

«Nad viskusid kohe punastesse tsoonidesse, mõtlemata sellele, kas nad võivad haigeks jääda, et nad võivad oma elud kaotada.»