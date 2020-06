Soomlastele teeb Trumpi väidetav geograafiaalane võhiklus nalja

Siiski reageerisid Soome sotsiaalmeedia kasutajad neljapäeval innukalt väitele, mille kohaselt olevat USA president Donald Trump enne 2018. aastal Helsingis peetud kõnelusi Vene presidendi Vladimir Putiniga küsinud, kas Soome on endiselt Venemaa osa.

Väite on ilmutanud oma memuaarides USA endine riikliku julgeoleku nõunik John Bolton, kelle paljastav ülevaade tema 17-st Valges Majas veedetud kuust näitab muu hulgas küllalt kesisena USA presidendi geograafiaalaseid teadmisi.

«Trump küsis, kas Soome kuulub Venemaale. Loomulikult ärritab see meid, soomlasi,» kirjutas sotsiaaldemokraadist parlamendiliige Hussein al-Taee neljapäeval Twitteris. Kuid «tähelepanu äratamine oma viletsate geograafiateadmistega ei ole Trumpi suurim mure».

Tuuli Kamppila Soome Feministide Parteist säutsus omalt poolt: «See ei ole midagi, Putin arvab endiselt, et Ukraina on osa Venemaast.»

Viidates juurdlusele võimalikust kokkumängust Venemaaga 2016. aasta valimistel, imestas politoloog Teivo Teivanen: «Trump võis mõelda, et ta mängis ka kokku ka Soomega?»

Ja lisas: «Lõpuks ometi on Soome tõusnud maailmapoliitika keskpunkti, kuigi see on üksnes fantaasia.»