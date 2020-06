AFP: maailma koroonasurmade arv ületas 450 000 piiri

Selle arvestuse kohaselt on COVID-19 tagajärjel surnud 450 004 inimest, nakkusjuhtumeid on sestsaadik, kui viirus mullu detsembris Hiina välja ilmus, tuvastatud 8 395 929.

Kõige rängemini on maailmajagudest kannatada saanud Euroopa, kus on registreeritud 190 120 surma- ja 2 469 242 nakkusjuhtumit. Nüüd on viirus kõige kiiremini levimas aga hoopis Ladina-Ameerikas, kus seni on surnud 86 706 ja nakatunud 1 840 488 inimest.