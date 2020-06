Pentagoni ametnik: Põhja-Korea on erakordne oht

«Nagu meile on viimastel päevadel teravalt meelde tuletatud, on Põhja-Korea jätkuvalt erakordne oht regioonile ja nõuab meie jätkuvat valmisolekut,» ütles USA kaitseministri abi kohusetäitja India ja Vaikse ookeani küsimustes David Helvey.

«Raske on öelda, mis hakkab järgneva paari päeva ja nädala jooksul toimuma. Kuid ma pean tähtsaks olla valmis ükskõik mis tüüpi ohtudeks ja provokatsioonideks,» sõnas ta.

«Kuid see on üks teemadest, mida me oma Lõuna-Korea liitlastega regulaarselt arutame.»