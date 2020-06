Austraalia vastu on käivitatud ulatuslik küberrünnak

Morrisoni info kohaselt viitab ulatus ja keerukus mõne välisriigi tasemel teostusele. Peaminister siiski kedagi otseselt ei süüdistanud.

«See tegevus on suunatud Austraalia organisatsioonide, ametite ja ühenduste vastu suures hulgas sektorites ja kõikidel valitsustasanditel. Rünnaku all on tööstus, infrastruktuur, poliitilised organisatsioonid, haridus- ja tervishoiuala ning hädavajalike teenuste pakkujad,» rääkis Scott Morrison.

Kübersõja võimekuse on teadaolevalt välja arendanud muu hulgas Hiina, Iraan, Põhja-Korea, Iisrael, Venemaa, USA ja mitmed Euroopa riigid.

Kahtlus langeb üsna tõenäoliselt Hiinale, kellega Austraalial on parajasti keerulised suhted.

Austraalia välisminister Marise Payne ütles vaid päevad varem, et Hiina ja Venemaa on kasutanud koroonaviirusest põhjustatud üleilmset ängi lääne demokraatiate õõnestamiseks ja valeteabe levitamiseks internetis. Payne rääkis muu hulgas, et valeinfoga loodi «hirmu ja lõhenemise atmosfäär» ajal, mil maailm vajas koostööd ja mõistmist.

Hiina on keelanud veiselihaekspordi Austraalia suurimatest tapamajadest ning seiskas oma tariifidega ka Austraalia odra sisseveo. Neid samme peetakse karistuseks selle eest, et Austraalia on seisnud pandeemia tekke ja sellele reageerimise sõltumatu uurimise eest Hiinas.