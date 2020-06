USA välisminister taunis Boltoni käitumist

Valge Maja üritab kohtulikult takistada Boltoni Valge Maja memuaaride «The Room Where It Happened: A White House Memoir» ilmumist.

Endine riikliku julgeoleku nõunik Bolton on «haige vennike», ütles Trump, kelle hinnangul on raamat valede ja väljamõeldud lugude kogumik, mille eesmärk on teda halvas valguses näidata.