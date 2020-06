Iisrael valmistub viirusejärgseks juutide sisserändeks

Immigratsiooniminister Pnina Tamano-Shata ütles kolmapäeval parlamendis, et 2021. aasta lõpuks oodatakse riiki 90 000 sisserändajat, samas kui 2019. aastal oli see arv 35 463.

Paljud juudid üle maailma on pikka aega tunnetanud, et Iisrael võib olla neile pelgupaik juhuks, kui asjad lähevad halvasti.

Nüüd aga on järsku tulnud arusaam, et nad ei saa mittekodanikena sugugi alati Iisraeli siseneda.

Shay Felber poolametlikust sisserändeasutusest Juudi Agentuur ütleb, et alates pandeemia puhkemisest on taotlejate hulk Prantsusmaal kolmekordistunud. Selle aasta mais avati Juudi Agentuuri Prantsusmaa büroodes umbes 700 taotlusasja, aga 2019. aasta mais oli neid 130.

Maailma suurim juudikogukond väljaspool Iisraeli on USA-s. Põhja-Ameerikas ja Suurbritannias tegeleb Iisraeli rändamise küsimustega organisatsioon Nefesh Benefesh. Selle esindaja Ronen Foxmen ütles teisipäeval Knessetis, et taotluste kasv ulatub viimastel kuudel 400 protsendini.

Foxman lisab, et ta räägib võimalikest sisserändajatest. Osa jaoks kujuneb takistuseks see, et Iisrael ei tunnista kõiki USA kutsekvalifikatsioone.

Ka Ariel Kandel Qualita'st ütleb AFP-le, et kutsepädevuse tunnistamist tuleb lihtsustada. «Paljud inimesed, kel on huvi Prantsusmaalt välja rännata, vajavad abi kolmes valdkonnas - need on töö, haridus ja eluase.» Ta on ka seisukohal, et riigieelarvelise toeta ei saa neid probleeme lahendada.