EL pikendab aasta võrra Venemaa sanktsioone

«Otsus näitab Euroopa Liidu vankumatut toetust Ukraina territoriaalsele terviklikkusele ja et rahvusvahelise õiguse rikkumistel on agressorile tagajärjed. See on eriti oluline arvestades, et Venemaa püüab Covid-19 pandeemia varjus oma agressiooni Ukrainas veelgi süvendada,» sõnas välisminister Urmas Reinsalu. Ta lisas, et kuigi Venemaa on üritanud kasutada Covid-19 kriisi ettekäändena sanktsioonipoliitikat õõnestada, näevad EL ja ÜRO sanktsioonid üldjuhul ette humanitaarerandite taotlemise võimalust ja ei takista riikidel pandeemiaga võitlust.