Putin süüdistas Läänt õelas katses Venemaad solvata

Putin hoiatas USA konservatiivses ajalehes National Interest avaldatud artiklis ajaloolise revisionismi eest ja ütles, et Nõukogude Liidu rolli pisendamine õõnestab praegust maailmakorda.

«Selle mälestuse rüvetamine ja solvamine on õel,» kirjutas ta neljapäeva õhtul avaldatud artiklis.

Mõnes ilmasõja lõpu 75. aastapäeva mälestavas ametlikus deklaratsioonis «on mainitud kõiki Hitleri-vastase koalitsiooni liikmeid peale Nõukogude Liidu», kurtis ta. «Õelusel on erinevad ilmingud, aga see ei tee seda vähem tülgastavaks,» lisas ta.

Teise maailmasõja ajal hukkus hinnanguliselt 27 miljonit nõukogude sõdurit ja tsiviilelanikku ja punaarmee triumf on Venemaal suur uhkuse allikas.

Putinit ärritas ka Euroopa Parlamendi mullune resolutsioon, kus öeldi, et 1939. aasta Molotovi-Ribbentropi pakt Natsi-Saksamaa ja Nõukogude Liidu vahel sillutas tee maailmasõjani. «Ma arvan, et on vastuvõetamatu vabastajad okupantidega võrdsustada,» kirjutas ta.