Netipedofiilid kasutasid pandeemiat ära

Eile Euroopa politseiameti poolt avaldatud raport heitis valgust tõsiasjale, et laste seksuaalset ärakasutamist kujutavate materjalide jagamine on kogu maailmas hoogustunud ja seda eriti pandeemia ajal, sest nii lapsed kui pedofiilid veetsid rohkem aega kodus ja arvuti taga.

«COVID-19 kriis on toonud kaasa laste seksuaalset ärakasutamist kujutavate materjalide jagamise hüppelise kasvu, mis oli niigi kõrgel tasemel juba enne pandeemiat. Selle kuriteo ohvriks sattumise kahju on ulatuslik ja iga kord, kui pilti või videot jagatakse, kahjustatakse ohvrit uuesti,» ütles Europoli juht, endine Belgia föderaalpolitsei ülemkomissar Catherine De Bolle.

Pedofiilid on aktiviseerunud ja tegutsevad nii sotsiaalmeedias kui tumeveebis üritades ligi pääseda laste seksuaalset ärakasutamist kujutavatele materjalidele. Mõnes riigis on näha kasvu ka seksuaalrünnakute arvus, veebis kõlvatustele ahvatlemises ja seksi väljapressimises ähvarduste abil.

Kasvanud on ka veebikaameraga filmitud videote hulk, mida pedofiilid foorumites jagavad ja kus kujutatakse vahekorda sunnitud või meelitatud lapsi, samuti jagatakse videosid, mida lapsed on ise filminud eakaaslastega jagamiseks või sotsiaalmeedias tähelepanu võitmiseks.

Levinud on ka omamoodi videovõistlused, mida laste seksuaalse ärakasutamisega seotud foorumites korraldatakse ja mille raames võisteldakse uue materjali jagamises.

Nende foorumite jälgimine ametivõimude poolt näitas, et pedofiilid mõistsid üsna kiiresti, et lapsed viibivad pandeemia ajal rohkem internetis ja on seetõttu haavatavamad. Seejuures ei jaga pedofiilid foorumites omavahel mitte üksnes seksuaalset ärakasutamist kujutavaid materjale, aga ka nippe selle kohta, kuidas uusi ohvreid leida ja võrku püüda.