Treptoweri ja Harzeri tänavate ristumiskohas asuv kortermaja on üks seitsmest karantiini pandud kohast Neuköllni piirkonnas. Kokku on seal võetud 85 positiivset koroonaproovi, enamikel diagnoositutest on kergemad sümptomid. Testi tulemusi ootavad aga veel sajad inimesed, karantiin on linnaosas kehtestatud 369 leibkonna liikmetele.