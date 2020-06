LGBT-vastane retoorika võib sulgeda Poolale ELi rahakotirauad

Kirja saatmise aluseks on tõsiasi, et need omavalitsused on kuulutanud end LGBTI ideoloogiast vabadeks tsoonideks, teatas saadetud kirja näinud portaal EUObserver. Sellise kirja saatmist Poola omavalitsustele kinnitas ka Saksa ajaleht Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Sel nädalal hoiatas grupp LGBTI kogukonda toetavaid eurosaadikuid, et kuigi LGBTI vabad tsoonid on loodud viies omavalitsuses, on probleem Poolas hoopis sügavam. Eurosaadikute sõnul on Poola president Andrzej Duda süüdi viha kasutamises selleks, et võita peagi ees ootavad valimised.