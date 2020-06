Ühendriikides suri ööpäevaga koroonaviirusesse 705 inimest

Haiguskolded on liikunud New Yorgist ja riigi kirdeosast lõunasse ja läände.

Maailm on jõudnud koroonaviiruse pandeemia uude ja ohtlikku faasi, teatas reedel Maailma Terviseorganisatsioon (WHO).

«Maailm on uues ja ohtlikus faasis. Paljud inimesed mõistetavalt on väsinud kodus olemisest, kuid viirus on jätkuvalt kiiresti levimas,» ütles WHO juht Tedros Adhanom Ghebreyesus virtuaalsel pressikonverentsil.