Lukašenka: teen poliitikasse ronivate ärimeestega sotid selgeks

«Kuurorti - Kanaaridele, Goasse, Taisse puhkama sõita need ettevõtjad raha leidsid, aga oma töölistele palga maksmiseks mitte. Teeme asja selgeks, seejuures raudbetoonselgeks. Ilmselt on nad end poliitikat mängima unustanud selle asemel, et äri ajada, laiendada seda, süvendada ja jälgida oma inimesi,» ütles Lukašenko pangandusvaldkonna nõupidamisel.

«Hea, et minu survel maksti vähemalt palgad välja, jäänud on üksikud. Kuid nende suhtes tuleb ilmselt rakendada muid meetmeid, sest need on eraettevõtted,» ütles ta.