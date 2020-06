Euroopa suurriigid tahavad Iraani relvaembargo jätkumist

«Oleme veendunud, et ÜRO tavarelvastuse embargo tühistamine avaldaks suurt mõju regiooni julgeolekule ja stabiilsusele,» ütlesid ministrid ühisavalduses.

Euroopa kolme peamise suurriigi avaldus on tagasilöögiks Iraanile, mis on USA jõulisest vastuseisust hoolimata nõudnud tungivalt embargo tühistamist.

Vene asevälisminister Sergei Rjabkov lubas maikuu lõpul, et Venemaa teeb kõik endast oleneva, et oktoobris ei kehtiks enam mingeid piiranguid relvade tarnimiseks Iraani.

«Nagu ÜRO julgeolekunõukogu otsuses kirjas on ja nagu me teame selle küsimuse arvukatest aruteludest, siis teeb Venemaa vaieldamatult kõik selleks, et pärast 18. oktoobrit mitte midagi sellist olemas ei oleks,» ütles Rjabkov.