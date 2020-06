KCNA: Põhja-Korea valmistub Lõuna-Korea vastaseks lendlehekampaaniaks

Kahe Korea suhted on muutnud viimastel nädalatel väga pingeliseks. Pyongyang on süüdistanud korduvalt Souli lendlehekampaanias, mille taga on Põhja-Korea ülejooksikud, kes lennutavad õhupallidega riigivastaseid sõnumeid üle piiri oma endisele kodumaale.