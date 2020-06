Babarõkat üritatakse vahistamise kiuste Valgevene presidendikandidaadiks registreerida

«Hoolimata faktist, et Viktar Babarõka on ikka veel vahi all, viis meie staap registreerimisprotsessi lõpule. Meie staabi esindaja, advokaat Maksim Zak esitas täna, 20. juunil valimiskomisjonile paki dokumente, et registreerida Viktar Babarõka Valgevene Vabariigi presidendi kandidaadiks,» ütles valimisstaap avalduses.