Briti rannavalve pidas töötajate väärkohtlemise tõttu kinni viis kruiisilaeva

Laevadel töötab umbes 1500 inimest. Briti meedia vahendab, et osa laevadele lõksu jäänud töölistest on alustanud ka näljastreiki.

Leitud alustest neli, Astoria, Astor, Columbus ja Vasco da Gama on ankrus Londonist idas asuval Tilbury kail. Viies laev, Marco Polo, on ankrus Avonmouthis, Inglismaa edelaosas. Kõik viis laeva kuuluvad ettevõttele Global Cruise Lines Ltd., mille peakorter asub Kreekas.