Trump tagandas tema liitlasi uurinud New Yorgi prokuröri

«Kuna te olete kuulutanud, et teil ei ole mingit kavatsust tagasi astuda, palusin ma presidendil teid tänasest tagandada, mida ta ka tegi,» ütles Barr Bermanile saadetud kirjas, mille USA meedia avaldas.

Barr andis reede õhtul välja pressiteate New Yorgi lõunaringkonna mõjuvõimsa prokuröri Bermani ametist lahkumise kohta ja teatas, et Trump nimetab tema asemele väärtpaberi- ja börsikomisjoni juhi Jay Claytoni, kel pole vähimatki prokuröritöö kogemust.

Berman teatas aga vastuseks, et kuulis lahkumisest esmakordselt Barri pressiteates ega kavatse kuhugi minna.

«Ma ei ole tagasi astunud ja ma ei kavatse tagasi astuda,» kirjutas prokurör. «Ma astun tagasi alles siis, kui senat on presidendi esitatud kandidaadi heaks kiitnud. Seni jätkuvad meie juurdlused katkematult.»

Berman on olnud Trumpile pinnuks silmas juba pikka aega, sest ta on uurinud mitme presidendi lähiringi kuuluva isiku tegevust.

2018. aastal New Yorgi lõunaringkonna prokuröriks saanud Berman jõudis kahe aasta jooksul esitada süüdistusi muu hulgas Trumpi endisele advokaadile Michael Cohenile ja ärimees Jeffrey Epsteinile ning on uurinud Trumpi ihuadvokaadi Rudy Giuliani katseid diskrediteerida presidendi poliitilisi vastaseid.

Ta on uurinud ka kahte Giuliani kaastöötajat, keda süüdistatakse kampaania rahastusreeglite rikkumises ja abis Trumpi vastase Joe Bideni kohta kompromiteerivate materjalide otsimises.

Justiitsministeeriumist öeldi, et Bermanile on pakutud praeguse ametikoha asemel mitut muud, aga ta on kõik tagasi lükanud.