Briti politsei: Readingi pussitamises hukkus kolm inimest

Politsei ütles pühapäeval, et noarünnakut käsitletakse «terroriintsidendina».

Thames orus Londonist 60 kilomeetri kaugusel Readingis keset päist päeva toime pandud veretöös kahtlustatuna on kinni peetud 25-aastane mees, ütles politsei, kuid ei kommenteerinud ajakirjanduse teadet, et kahtlusalune on Liibüa kodanik.