Briti politsei teatas noarünnakust Readingi linna pargis

Meedia andmetel uurib politsei pussitamist kui terrorismiga seotud vahejuhtumit. Kahtlusalune on kinni võetud.

BBC ja Sky News teatasid, et kaks inimest toimetati Readingi haiglasse.

Siseminister Priti Patel ütles, et on «sügavalt mures teadete pärast intsidendist Readingis».

Peaminister Boris Johnson ütles, et on mõtetes kõigi nendega, keda see kohutav juhtum puudutas.