Myanmari Arakani osariigis algab teine aasta internetita

Myanmari valitsusväed on alates 2019. aasta jaanuarist kodusõjas Arakani budistidele suuremat autonoomiat nõudva mässulise rühmitusega Arakani Armee (AA).

«Inimestel on hädasti vaja informatsiooni, et püsida ohutuna» kroonapandeemia olukorras, ütles HRW esindaja Linda Lakhdhir.

Myanmaris on ametlikult tuvastatud 287 COVID-19 nakkusjuhtumit, surnud on kuus inimest. Ekspertide sõnul on arv nii väike eeskätt puuduliku testimise tõttu.