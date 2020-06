Põhja-Korea on valmis saatma Lõuna-Koreasse miljoneid lendlehti

«Ettevalmistused kõigi aegade suurimaks lendlehtede levitamiseks vaenlase vastu on peaaegu lõpule viidud,» edastas riiklik uudisteagentuur KCNA.

«Pealinna kõigi tasemete kirjastamis- ja trükiasutused on välja andnud 12 miljonit lendlehte,» kinnitas agentuur.

Kahe Korea suhted on muutnud viimastel nädalatel taaskord väga pingeliseks. Pyongyang on süüdistanud korduvalt Souli lendlehekampaanias, mille taga on Põhja-Korea ülejooksikud, kes lennutavad õhupallidega riigivastaseid sõnumeid üle piiri oma endisele kodumaale.