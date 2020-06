Mudel: Bideni presidendiks saamise tõenäosus on üle 80%

Ajakirja koostatud mudel võtab arvesse nii ajalooliseid valimiskäitumuslikke mustreid kui ka värskemaid asjaolusid, muutes mudeli üleriigiliste küsitlustega võrreldes valimiste suhtes asjakohasemaks. «Selle asemel, et analüüsida küsitlusi eraldiseisvana, võtab meie mudel nad arvesse tervikuna,» selgitas The Economist.

Kuivõrd valimisteni on veel viis kuud aega, keskendub mudel peamiselt nn. fundamentaalsetele faktoritele. «Valimiskampaania alguses kalduvad fundamentaalsed faktorid ennustama lõpptulemusi palju usaldusväärsemalt kui küsitlused. Lõpuks näitavad küsitlused seda, kas valijad tõepoolest reageerivad kandidaatidele nii nagu fundamentaalsed faktorid viidata võiksid,» põhjendas ajakiri.

Fundamentaalseteks faktoriteks on eelkõige presidendi toetusmäär ning majandusnäitajad (kuigi nende efekt on lõhestunud ühiskonnas madalam), kuid fundamentaalsete faktorite kõrval on võidutõenäosuse kokku arvutamisel oluliseks näitajaks ka kandidaatide toetusmäärad erinevate võtmeosariikide lõikes.

Samas saab järeldusi teha ka ajalooliste valimismustrite põhjal. Kuna alates 1951. aastast on vaid korra üks partei võitnud kolmed valimised järjest, siis andis see 2016. aastal automaatselt eelise Trumpile. Seekordsetel valimistel võiks Trumpile lootust anda ameeriklaste kalduvus valida ametisolev president teiseks nelja-aastaseks tsükliks Valgesse Majja tagasi.

Fundamentaalsete faktorite alusel on Trumpi lootused Bidenist rohkem hääli saada vaid viis protsenti ning valimiskogus võitmise (2016. aastal sai Trump Hillary Clintonist vähem hääli, kuid võitis sellest hoolimata valimised - M. P.) tõenäosus veidi üle kümne protsendi.

Traagiliselt on Trumpi väljavaadetele mõjunud koroonaviirus. Pärast seda, kui Trump veebruari alguses ametist tagandamise protsessil õigeks mõisteti, oli töötus 50 aasta madalaimal tasemel ning presidendi toetutusreitingud kolme aasta kõrgeimad. 50 protsendile liginenud toetus oli selline, mis tagas näiteks George W. Bushile ja Barack Obamale valimistel teise ametiaja. Nüüd on olukord radikaalselt muutunud ja seda ka vastasleerist perspektiivist, sest Bideni võimalusi demokraatide kandidaadiks saada hinnati aasta esimestel kuudel väikeseks.

Lisaks Trumpi kehvale toetusreitingule (mis on siiski kõrgem tema senisest madalpunktist 2017. aastal), viirusest tingitud majanduskriisile ning kõrgele töötusele tõstavad Bideni vähemalt praegu selgesse favoriidiseisusesse ka endise asepresidendi juhtohjad mitmetes «lahtistes osariikides» (swing states), mil kipub valimistel olema otsustav roll.

Kõike arvesse võttes tunnistab siiski ka The Economist, et kuigi praegune olukord on Bideni jaoks enam kui meeldiv, siis valimiste lähenedes tõotab Trumpi positsioon paranevat. «Tema võimalused uuesti ametisse pääseda on tunduvalt kõrgemad kui olid Bideni võimalused veebruarikuus võita demokraatide nominatsioon,» tõdes ajakiri oma juunikuu teises numbris.

Mudel ei ole arvesse võtnud koroonaviiruse mõju valimisosalusele. Madal osalusprotsent ja üldine ebakindlus peaksid Trumpile kui autsaiderile paremini sobima, samuti on Trumpi administratsioonil veel rohkelt aega majanduse uuesti käima tõmbamiseks. Töötusemäär ongi juba esimesi taastumismärke näidanud.

Seega töötab Bideni kahjuks ajaline dimensioon. 3. novembril toimuvate valimisteni on alates praegusest hetkest endiselt rohkem aega kui on möödunud Trumpi ametist tagandamise protsessist. «Kui november kätte jõuab, kas valijad karistavad Trumpi veebruarikuule järgnenud suure languse eest või autasustavad teda väikse tõusu eest aprillis?» küsis ajakiri.

Bideni ja demokraatide jaoks karuteene-potentsiaali omavad ka Geroge Floydi tapmisega kaasnenud mustanahaliste meeleavaldused, mis annab Trumpile võimaluse seada valimiskampaanias rõhk seadusele ja üldisele korrale, mille toel pääses Richard Nixon 1969. aastal ovaalkabinetti.