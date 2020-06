Eurosaadikud tahavad Tšehhi peaministri kõrvaldamist eelarvekõnelustelt

Euroopa Parlamendis vastu võetud resolutsiooniga soovitakse Tšehhi miljardärist peaministri Andrej Babiši kõrvalejäämist ühenduse eelarvekõnelustest, sest temaga seotud äriimpeerium saab ELi toetusi ja selles nähakse huvide konflikti.

Babišit kahtlustatakse huvide konfliktist, kuna talle kuulub ELi toetusi saav toidu-, keemia- ja meediakonglomeraat Agrofert ja samal ajal on tal peaministrina oluline roll ELi eelarve läbirääkimiskõneluste juures, kus muu hulgas pannakse paika ELi toetused Tšehhile.

Seetõttu palus Euroopa Parlament reedel Euroopa Komisjonil töötada välja meetmed huvide konflikti takistamiseks, kirjutasid portaalid Euractiv ja EUObserver. Muu hulgas soovitakse, et Babiš ei osaleks eelarvekõnelustel seni, kuni Euroopa Komisjon ja Euroopa Liidu pettustevastane amet (OLAF) on lõpuni viinud käimasoleva uurimise võimaliku huvide konflikti osas.

Tšehhi rikkuselt teiseks meheks peetav Babiš muutis 2017. aastal peaministriks saades talle kuuluva Agrofert fondiks, et huvide konflikti vältida. Ühes Slovakkia registris on Babiš ja tema naine aga endiselt kirjas Agroferti Slovakkia üksuste lõppkasusaajatena.

Korruptsioonivastane liikumine Transparency International tõdes eelmisel nädalal, et kui Babiš ühel hetkel peaministriametist lahkub, saab ta kerge vaevaga juhtimise Agroferti üle tagasi võtta. See tähendab, et kogu tema praegune tegevus poliitikuna omab selget rolli selles, millised on tema varad tulevikus.

Ainuüksi 2018. aastal sai Agrofert, mille alla kuulub ligikaudu 230 ettevõtet, 70 miljoni euro ulatuses eurotoetusi.

«On irooniline, et inimesed nagu Andrej Babiš on Euroopa projekti suhtes nii skeptilised, kuigi nad saavad ELi toetustest nii palju kasu,» ütles Taani sotsiaaldemokraadist eurosaadik Lara Wolters eelmisel nädalal pressikonverentsil.

Tšehhi peaminister Andrej Babiš. FOTO: Armando Franca/AP/Scanpix

Babiš süüdistas reedese resolutsiooni vastuvõtmise järel Euroopa Parlamenti riigi siseasjadesse sekkumises. Babiši sõnul astusid eurosaadikud samme ilma konkreetse info või tõendusmaterjalita.

«Usun, et seda võib võtta kui tõendit poliitilisest ja ajakirjanduslikust survest Tšehhi kohtusüsteemile ning sekkumisest riigi siseasjadesse,» ütles Babiš reedel CTK uudisteagentuuris ilmunud avalduses.

Babišit ootab ka politseisüüdistus ELi toetustega seotud pettuses, mis on puudutab üht Praha lähistel asuvat farmi, mille ta oli väidetavalt Agrofertist välja tõstnud, et muuta see kõlbulikuks väikeettevõtetele suunatud toetuste saamiseks.

Parlamendisaadikud kritiseerisid Babišit ka vihakõnes Euroopa Parlamendi delegatsiooni vastu, kes külastas Prahat veebruaris ning kellega ta väidetavalt keeldus kohtumast.

Toona nimetas Babiš Euroopa Parlamendi liiget Monica Hohlmeierit, kes juhtis parlamendi eelarvekontrolli komisjoni, «sõgedaks». Lisaks nimetas ka missioonil osalenud kahte tšehhi «informaatoriteks ja reeturiteks».

Babiš ütles, et parlamendi reedese resolutsiooni algatajateks on Tšehhi Euroopa Parlamendi saadikud, kes teevad kõik, et Tšehhit Brüsselis kahjustada.

Korruptsioonivastane liikumine Transparency International tervitas eurosaadikute algatust.

«Kogu Euroopa näeb, et Babišil on huvide konflikt. Ta kontrollib Agrofert'i, firmat, mis saab miljonite eurode ulatuses toetusi, mida Babišil pole õigust saada,» ütles Transparency Internationali Tšehhi haru juht David Ondráčka.

«Ainult Tšehhi valitsus mängib veel kaasa, venitades aja võitmiseks ja vahel isegi avalikult valetades, et huvide konflikti pole. Põhimõtteliselt varastab Babiš teistelt toetuste saajatelt, kes kaotavad tema pärast raha. On viimane aeg, et ta taganeks ettevõttest või lahkuks peaministri ametist,» lisas Ondráčka.