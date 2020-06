Bulgaaria kehtestas pärast nakkusjuhtumite kasvu taas uued piirangud

Bulgaarias kehtis märtsist maini kahekuuline eriolukord ning esialgu õnnestus tervishoiuametnikel viirusepuhangut kontrolli all hoida. Kuid pärast piirangute lõdvendamist kasvas nakkusjuhtumite arv 7.-22. juunini 640 võrra.

Worldometeri andmetel on riigis leidnud kinnitust 3905 koroonanakkust. COVID-19 on nõudnud 199 inimese elu. Haigusest on tervenenud 2074 inimest.