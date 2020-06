Venezuela president väljendas valmisolekut Trumpiga kohtumiseks

Trump oli enne seda teatanud, et avatud kohtumisele sotsialistist riigijuhiga, et arutada temaga kujunenud olukorda.

Trump ütles usutluses uudisteportaalile Axios, et ta oleks valmis kaaluma kohtumist Venezuela presidendi Maduroga ning andis mõista, et tal puudub täielik usk riigi opositsioonijuhti Juan Guaidosse.

Pingetest hoolimata ütles Trump intervjuus, et on kohtumisele avatud.

«Võib-olla ma mõtleksin selle peale. Maduro tahaks kohtuda. Ma ei ole kunagi kohtumiste vastu,» ütles Trump. «Kohtumistest on väga vähe kaotada. Kuid hetkel olen neist ära öelnud.»

Kuigi USA valitsus on pidevalt opositsioonijuhti toetanud, teatas Axios, et Trump «andis intervjuus mõista, et tal puudub Guaido vastu täielik usaldus».