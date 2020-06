FOTOD ⟩ Mehhikot tabanud tugevas maavärinas hukkus vähemalt viis inimest

Mehhiko president Andrés Manuel López Obrador ütles, et üks inimene hukkus Oaxaca osariigis Huatulcos, kus varises kokku üks hoone.

Pemexi teatel põhjustas maavärin tulekahju Vaikse ookeani rannikul Salina Cruzis asuvas naftatöötlustehases, kuid see kustutati kiiresti. Kannatada sai üks töötaja.

López Obrador ütles, et maavärinale järgnes vähemalt 140 järeltõuget, enamik neist nõrgad.

Piirkonnas on viimase 35 aasta jooksul aset leidnud vähemalt seitse maavärinat magnituudiga 7,0 või rohkem. Need on nõudnud ühtekokku umbes 10 000 inimese elu. Kõige rohkem ohvreid oli 1985. aasta maavärinas magnituudiga 8,0.