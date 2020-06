ÜRO: viirus paiskab miljonid Lõuna-Aasia lapsed vaesusesse

Hiiglaslikus piirkonnas, kus asub ligi veerand maailma rahvastikust, on nakkusjuhtumite hulk viimastel nädalatel kasvanud. Samal ajal leevendatakse piiranguid, et elustada kannatada saanud majandust.

Lõuna-Aasia riikides – Indias, Pakistanis, Afganistanis, Nepalis, Bangladeshis, Sri Lankal, Maldiividel ja Bhutanis – on kokku umbes 600 miljonit last, kellest 240 miljonit elab juba praegu vaesuses, kinnitab agentuur.

Koolide sulgemine jätab just vaesemad lapsed ilma võimalusest saada haridust. Eriti suur on risk maapiirkondades, kus puudub ka ligipääs internetile.

Raportis on öeldud, et juba enne COVID-19 mõju oli 32 miljonit last kooliharidusest ilma ning nüüd võib see hulk kasvada.