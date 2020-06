Trump: USA-Mehhiko piirimüür on kõik kinni pidanud, ka Covid-19

«Meie piir pole kunagi varem nii kindel olnud,» ütles Trump Yumas. «See on kõige võimsam ja kõikehõlmavam piirirajatis maailmas.»

«Sellel on tehnoloogia, mida keegi isegi ei usuks, andurid ja kaamerad ja kõik muu,» seletas ta.

Praegu on valmis ehitatud rohkem kui 200 miili (322 kilomeetrit) piirimüüri.

Trump ütles, et aasta lõpuks valmib vähemalt 450 miili piirimüüri, ning lisas: «Me oleme väga lähedal 500 miilile.»

Presidendi sõnul on piirimüür vähendanud inimeste ja uimastite smugeldamist Mehhikost ning aidanud ära hoida «koroonaviiruse katastroofi lõunapiiril».

«See on peatanud Covidi, see on kõik kinni pidanud,» väitis ta.