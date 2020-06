USA võib viia osa Saksamaal olevatest vägedest Poolasse

Trump on juba varem teinud teatavaks otsuse kärpida Saksamaa kontingenti 35 000 sõjaväelaselt 25 000-le. Nüüd teatas Trump, et osa väljaviidavatest vägedest võidakse Poolas kasutada.

Jutud vägede väljaviimisest on levinud juba varem ja räägitud on Pentagoni soovist suurendada kohalolu India ja Vaikse ookeani piirkonnas.

Enamik USA sõjaväelasi Saksamaal on sinna tööle määratud ja mitte lühikeseks teenistusajaks. Neil on kaasas pered, neil on kodu ja abikaasal töö. Pentagonil tuleb kõik see uues kohas asemele muretseda.