NATO kindral: USA vägede kohalolu Leedus on poliitiline otsus

«See on poliitiline otsus ja me saame näha, kuidas see poliitiline otsus ellu viiakse. Mul ei ole üldse mõtteid, kuidas see poliitiline otsus praktikasse viia,» ütles NATO tippkindral neljapäeval Leedu visiidil BNS-ile.

Leedu kaitseväe ülem kindralleitnant Valdemaras Rupšys ütles, et Ühendriigid, mis viisid oma väed koroonaviiruse tõttu Leedust ära, plaanivad need augustis tagasi tuua.

«Meil tuleb augusti lõpus õhutõrjeõppus ja USA kaitseüksused tuuakse Leetu. Seejärel osaleb see üksus tõenäoliselt sügisel laskeõppusel Pabrades. Me loodame, et nad osalevad meie sõjaõppustel ka kevadel,» ütles Rupšys.

USA president Donald Trump võõrustas kolmapäeval Washingtonis Poola presidenti Andrzej Dudat ning ütles, et Ühendriigid plaanivad liigutada osa praegu Saksamaal viibivatest vägedest Poola.

Rupšyse sõnul ei ole konkreetseid otsuseid Ameerika vägede Saksamaalt Poola viimiseks langetatud.