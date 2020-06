ÜRO kutsus näotuvastustehnoloogiat protestide ajal mitte kasutama

Ent ta rõhutas: «Nagu nägime, on neid võimalik kasutada ja kasutatakse meeleavaldajate õiguste piiramiseks ja rikkumiseks, et neid jälgida ja jälitada ning tungida nende eraellu.»

ÜRO raport osutas tähelepanu asjaolule, et tehnoloogiapõhine seiretegevus on paljudes riikides kodanikuühiskonna muserdamiseks. Paljud riigid kasutavad veebipõhist jälgimist meeleavalduse organiseerijate ning neil osalejate sotsiaalmeediakontode häkkimiseks.

Kuid sellel tehnoloogial on ka negatiivne külg, näotuvastustehnoloogia on integreeritud Hiina hiiglaslikku riiklikku seiresüsteemi ning sotsiaalsete normide eksperimenti, kus isegi väike avalike reeglite rikkumine võib kaasa tuua karistuse.

Microsoft ja Amazon teatasid, et peatavad näotuvastustehnoloogia müügi politseijõududele ning IMB teatas, et loobub selle tootmisest.

Neljapäeval avalikustatud raport hoiatab, et näotuvastustehnoloogia kasutamine on muutnud inimesed ettevaatlikuks avalikes kohtades meeleavaldustel osalemisel või oma vaadete väljendamisel, kartes, et neid võidakse tuvastada ning sellel on negatiivsed tagajärjed.