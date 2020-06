Alates eilsest saavad venemaalased anda oma poolt- või vastuhääle põhiseadusreformile, mille peamine eesmärk on kaitsta konservatiivseid väärtusi. Valimisplakatitel räägitakse vähem sellest, et põhiseadusmuudatuste jõustumise korral saab president Vladimir Putin õiguse veel 12 aastaks ametisse kandideerida.

Venemaal ausate valimiste eest võitleva liikumise Golos kaasjuht Grigori Melkonjants ütles intervjuus The Moscow Timesile, et käimasolev referendum saab olema Venemaa viimaste aastakümnete kõige enam manipuleeritav ja kõige vähem läbipaistev.

«Me pole kunagi varem saanud inimestelt nii palju kaebusi, milles öeldakse, et neid sunnitakse hääletama,» ütles Melkonjants viidates Venemaal valimiste eel laialdaselt levinud praktikale, mis ametlikult on keelatud.

Päevavalgele on tulnud mitmed juhtumid ettevõtetest, mis mobiliseerivad oma töötajaid hääletama minema. Näiteks kurtsid selle üle Peterburi riiklike raamatukogude töötajad ning Arkhangelskis ja Vladivostokis töötavad arstid.

Reuters kirjutas sel nädalal, et inimesi meelitatakse hääletama ka erinevate loosidega, millega antakse end QR-koodiga registreerinud hääletajatele võimalus võita auto või korter. Washington Post lisas, et võimalike auhindade seas on ka nutitelefonid ja sularaha.