Väikelapse rõdult alla lükanud Briti teismeline läheb eluks ajaks vangi

Kohtunik Maura McGowan ütles, et Braveryl tuleb olla vangis vähemalt 15 aastat, alles siis saab ta võimaluse taotleda enneaegset vanglast väljalaskmist. «Võibolla ei lasta sind kunagi vabaks,» lisas kohtunik.

McGowani sõnul oli Bravery tegu kujuteldamatult kalk ning nooruk on endiselt ühiskonnale väga ohtlik.

«Sa peaaegu tapsid kuueaastase poisi. Sinu põhjustatud vigastused on kohutavad. Sel väiksel poisil on alalised elumuutvad vigastused,» ütles kohtunik.

Perega Londonit külastanud kuueaastane prantsuse poiss kukkus eelmise aasta 4. augustil galerii kümnendalt korruselt viienda korruse katusele ning murdis selgroo, jala- ja käeluud.

Tema pere loodud heategevuslehel on öeldud, et poisil on rääkimise, söömise ja kõndimisega endiselt raskusi ning ta ei pruugi kunagi täielikult taastuda. Ta liigub ratastoolis ja tal on raskusi magamisega.

Braveryt on peetud rünnakust saadik tugevdatud julgeolekumeetmetega psühhiaatriahaiglas.

Detsembris toimunud kohtuistungil ütles Bravery advokaat, et tema klient, kes oli süüteo ajal 17-aastane, on saanud autismi- ja obsessiiv-kompulsiivse häire diagnoosi ning tõenäoliselt on tal ka isiksusehäire.

Kuulduste kohaselt ütles Bravery vahetult pärast väikelapse rõdult alla tõukamist, et ei näe endal juhtus süüd.

«Jah, ma olen vihane. See pole minu süü. See on sotsiaalhoolekande süü,» sõnas Bravery, kui temalt juhtunu kohta aru päriti.

Juhtunus viga saanud prantsuse poisi vanemad ei viibinud kohtus, aga edastasid Londoni politsei vahendusel oma avalduse, mille ütlesid, et Bravery tegu on kirjeldamatu.