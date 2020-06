Keenia politsei tappis kolm inimest maskikandmistüli tõttu

Inimõiguste kaitsjad on juba mitu nädalat juhtinud tähelepanu Keenia politsei omavolile, kahtlustades, et koroonaviirusega seotud piirangute täitmist nõudes on esinenud hulk tapmisjuhtumeid. Nad süüdistavad politseiametnikke ka selles, et viirusetõrje meetmeid kasutatakse altkäemaksu väljapressimiseks.

Kenneth Kaunda ütles AP-le, et Lessoses puhkesid neljapäeval vägivaldsed protestid. Elanikud asusid politseinikke takistama, kui need püüdsid mototakso juhti maski mittekandmise eest jaoskonda viia. Keenia on teinud avalikes kohtades maskikandmise kohustuslikuks ning selle nõude rikkumine toob kaasa 200 dollari suuruse rahatrahvi.

Kaunda ütles, et inimesed on tülpinud nägemast, kuidas politsei maskita inimestele kallale läheb. Ta kinnitas, et mototaksojuhi vahistanud politseinik avas vihase inimhulga peale tule ning tappis kohaliku kingsepa.

«Ta tulistas rahvamurdu vähemalt viis korda,» kinnitas Kaunda.

Kingsepa surma peale raevusid elanikud veel enam, pannes põlema kohaliku politseijuhi maja ning rünnates kividega politseijaoskonda. Puhkenud kaoses lasti Kaunda sõnul veel kaks inimest surnuks.

Politsei sõnul puhkes intsident muudel põhjustel.

Keenia politsei kõneisik Charles Owino ütles avalduses, et teised mootorrattajuhid püüdsid oma kolleegi vahistamist takistada, kui see oli ratta peale võtnud kaks inimest. Valitsus on viiruseleviku tõkestamiseks kehtestanud mototaksode jaoks ühe reisija piirangu.

Owino süüdistas mototaksojuhte politseiametnikult vintpüssi haaramises, mis viis tulistamiseni.

Politsei peainspektor Hillary Mutyumbai ütles AP-le, et kingsepa pihta tulistanud politseinik on töölt eemaldatud ning vahistatud.

Keenia politseijõude on peetud juba aastakümneid maa kõige korrumpeerunumaks institutsiooniks. See on ühtaegu ka Keenia kõige surmavam jõud, sest inimõiguskaitsjate andmetel tapab politsei rohkem inimesi kui kriminaalid.

Viimase kolme kuu jooksul on politsei piirangumeetmeid rakendades tapnud inimõiguslaste sõnul 15 inimest, nende seas 13-aastase poisi. Nüüd räägivad inimõiguslased, et ohvreid on juba 21.

Aktivistid ütlevad, et Keenias pole laiemat toetust muutustele esile tulnud isegi pärast seda, kui maailma eri paigus puhkes politseivägivallavastane protestiliikumine.

Siiski leidis inimõigusaktivist Al-Amin Kimathi, et kaotatud eludest hoolimata on julgustav näha, kuidas avalikkus enam ei lepi olukorraga.