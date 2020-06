Kümme küsimust eestlasest euroametnikule: Jörgen Siil

Sisuliselt tähendab see lühidalt, et kirjutan erinevaid Euroopa Parlamendi dokumente, mis puudutavad neid riike või teemasid ning suhtlen nende riikide esindajate või sõsarparteidega nii Brüsselis kui välisriikides.

Hea meel on, et esmakordselt on nüüd ka sotsides kaks eesti saadikut, kes mõlemad mingil määral välisteemadega seotud, sest eelmistes parlamendi koosseisudes pidin töötama vaid teiste riikide saadikutega, kuigi oleme alati Eesti sotsidest eurosaadikutega tihedalt läbi käinud ja infot vahetanud.

6. Kuidas on koroonakriis teie töö- ja elukorraldust muutnud?

11. märtsist olen töötanud n-ö kodukontorist Brüsselis. Selle aja jooksul olen käinud kontoris tööasjus kahel korral, kuid pidanud sadu videokoosolekuid. See on suhteliselt väsitav, sest ära on kadunud vahetegemine töö- ja puhkuseaja vahel. Samas on kodus kindlasti töötamine ka paindlikum. Enne sügist regulaarselt ma kontoris ei hakka käima.

Välisvisiidid on kõik peatatud. Näiteks oleksin 21. juunil pidanud vaatlema Serbia valimisi. Loodetavasti 15. juuliks Põhja-Makedoonia valimistele õnnestub juba minna.

Samas positiivne on see, et kuna ei pea otseselt kontoris olema, on ka lihtsam saada puhkust ja sain üle aastate tulla tänavu jaanipäevaks Eestisse kohe, kui Belgia 22. juunist turvaliseks riigiks kuulutati Eesti ametivõimude poolt.

7. Mis on teie suurim avastus seoses koroonakriisis muutunud elukorraldusega?

Suurim avastus on, et tingimata ei pea jätkama tööd enam samamoodi, nagu siiani oleme harjunud, vaid ka teistmoodi on võimalik ja saab asjad tehtud, kuigi videokohtumised pole ikka päris sama, mis näost näkku. Usun, et tavapärasesse koroonakriisile eelnevasse aega me enam kunagi tagasi ei pöördu.

8. Mis on teie kõige suurem mure seoses koroonakriisiga?

No esmane mure on ikka, et kõik lähedased ja sõbrad oleksid terved.

Isiklikult tekitab muret kindlasti, et kuna käin Eestis tihti, siis oli nüüdseks tekkinud 3,5-kuuline paus ja ei ole ju selge, kuidas üldse tulevikus reisimine välja näeb ja palju saab Eestis ja mujal käia.

Tööalaselt on kurb vaadata, kuidas igasugused autoritaarsed võimumehed riikides, millega tegelen, üritavad koroonakriisi ära kasutada, et endale rohkem võimu saada või valeinfot jagada. Heaks näiteks on Serbia, mis meenutab peale koroonakriisi toimunud valimisi Venemaad, kus võimuerakond omab 2/3 parlamendikohtadest ja opositsiooni ei ole.

9. Nimetage kolm Eesti asja, millest te Brüsselis enim puudust tunnete?

Lähedased-sõbrad, Eesti toit-jook ja loodus.

10. Nimetage kolm Brüsseli asja, millest te Eestis elades ilmselt enim puudust tunneksite?