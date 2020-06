USA politsei lahendas 1982. aastal röövitud pisitüdruku jälgi mõrva

Pärast sugupuu selgeks tegemist kuulas politsei üle perekonnaliikmed ning selgitas välja, et Kelly tappis Harold Warren Jarrell.

«Rahuldust pakkuv on anda perekonnale teada, mis juhtus nende väikese tüdrukuga, ehkki see ei too teda tagasi,» ütles uurija Dana Croom politseijaoskonna lahendamata juhtumite üksusest.