Indias on registreeritud üle poole miljoni koroonaviirusse nakatumise

Võimude teatel suri viimase ööpäeva jooksul Covid-19 tõttu 385 inimest, kokku on ohvreid 15 685.

Ekspertide hinnangul on Indias pandeemia tipuni veel mitu nädalat ning juuli lõpuks võib nakatumiste arv ületada miljoni.

Nakatumine on hakanud eriti levima tihedalt asustatud suurlinnades. Enim nakkusjuhte, ligi 80 000, on tuvastatud pealinnas New Delhis.