EL: lihatöötlemiskompleksid kujutavad endast koroonaohtu

Võrdluseks on ümbruskaudse ala nakatumiskoefitsent vaid 0,05 protsenti, mis rõhutab lihatööstuse kehvasid tingimusi, lausus tervishoiuameti kõneisik Peter Liese Euractivile.

Liese sõnul on tapamajade puhul mitu tegurit, mis muudavad need ideaalseks pinnaseks koroonaviiruse levikule, eriti külm temperatuur, kehv ventilatsioon ja halb õhuringlus. Ta rõhutas, et neid probleeme ei esine ainult Saksamaal, vaid kogu Euroopas.