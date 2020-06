Lõuna-Rootsis peetud tudengipidu põhjustas uue koroonapuhangu

«Varem pole viirus Laholmis väga levinud, seetõttu on olemas risk, et viirus hakkab laialdaselt levima,» lausus Erntell Hallandspostenile.

Kahtlustatakse, et ka möödunud nädalal sai Kesk-Rootsis Hälsinglandis peetud tudengipeolt alguse sarnane viirusepuhang. Toona suudeti peoga siduda umbes 30 nakatunud inimest.

Piirkonna tervishoiuteenuste juht Rickard Lund ütles möödunud nädalal, et nakatunute keskmine vanus on langenud ning kasvanud on haiglaravil ja intensiivravil viibivate noorte inimeste hulk.