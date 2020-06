Euroopa riigid võitlevad illegaalsete pidudega

Portugal teatas neljapäeval, et karmistab 1. juulist piiranguid Lissaboni regioonis ning elanikud võivad lahkuda kodust vaid tööle ja toidukaupade või ravimite järgi. Rahvakogunemistele seatakse ülempiir kuni viis inimest. Meetmed on vastuseks teadetele pidudest, kus osales kuni tuhat inimest, vahendab The Guardian.

Portugal oli Euroopa Liidus üks edukamaid riike koroonaviiruse peatamisel, 10 miljoni elanikuga riigis oli Covid-19 ohvreid veidi üle 1500. Viimaste nädalate jooksul on aga uute nakatumiste arv kiirelt kasvanud ja on nüüd üks Euroopa kõrgemaid.

Selgub, et lisaks mõnele lokaalsele puhangule on viirust aidanud levitada rahvakogunemised. Saja inimesega sünnipäevapidu Algarves on seotud 76 uue nakatumisega, laagriplatsil peetud oleng tõi aga juurde 20 uut koroonajuhtu.

Pärast seda, kui möödunud nädalavahetusel kogunes Lissaboni rannapeole ligi tuhat inimest, alustasid võimud piirangute kehtestamisega pealinna piirkonnas, keelates avalikus kohas alkoholi tarvitamise ja asutustel alkoholi müümise pärast kella 20.

Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) hoiatas neljapäeval, et koroonajuhtumite kasvu on täheldatud ligi 30 Euroopa riigis, lisades, et olukord on eriti tõsine 11 riigis.

Illegaalsete pidude laialiajamine on jäänud suuresti politsei hooleks. Sel nädalal puhkesid kähmlused korrakaitsjate ja inimeste vahel Pariisi Canal Saint-Martini ja Marais` linnaosades iga-aastasel festivalil Fête de la Musique.

Berliinis ajasid üles saja korrakaitsja laiali demonstratsiooni, mis muutus spontaanseks 3000 inimesega peoks. Samuti on linna politsei hoiatanud illegaalsete reivide sagenemise eest parkides.

Soojem ilm ja piirangute leevendamine on toonud kaasa rahvakogunemiste kasvu ka Inglismaal, kus politseil on probleeme sotsiaalmeedia teel kiiruga organiseeritud pidude ohjamisega. Sel kuul osales kahel ebaseaduslikul reivil Manchesteri piirkonnas ligi 6000 inimest.

Viiruse tagajärjel tõsiselt kannatada saanud Hispaanias teatati kõrgeimast Covid-19 juhtumite arvust viimase kolme nädala jooksul.