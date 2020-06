Serbia kaitseminister nakatus uue koroonaviirusega

Kaitseministeerium märkis oma tänases avalduses, et Vulinil ei ole haigusnähte ja ta tunneb end hästi.

Positiivse koroonaproovi on andnud ka parlamendispiiker Maja Gojković, vahendas riiklik uudisteagentuur Tanjug.

Serbias on piirangute leevendamise järel mais koroonajuhtumite arv hoogsalt kasvanud. Riigis on lubatud suured rahvakogunemised ilma sotsiaalse vahemaa ja näomaskide kohustuseta.

Vučić on lubanud taaskehtestada karmid piirangud, kui nakkusjuhtude kasv jätkub. Serbias on seni tuvastatud üle 13 500 nakatunu, Covid-19 tagajärjel on surnud 265 inimest.