L'Oreal loobub kasutamast toodetel sõna «valgendav»

Briti-Hollandi ettevõte Unilever, mis väidetavalt teenis selle toote müümise pealt mullu Indias 500 miljonit dollarit tulu, teatas, et lõpetab sõna «hele» kasutamise toote nimetuses, sest ettevõte «peab lugu kõigist nahatoonidest».

Mitmeid ettevõtteid, sealhulgas ka L'Oreali, on kritiseeritud nahka pleegitavate toodete eest pärast liikumise Black Lives Matter üleilmset tõusu, mis järgnes afroameeriklasest George Floydi surmale kinnipidamise ajal möödunud kuul.

Johnson & Johnson teatas eelmisel nädalal, et lõpetab mõningate Neutrogena ning Clean & Clear sarja toodete müügi, mida Aasias ja Lähis-Idas reklaamitakse pigmendilaikude vähendajana.

Mitmed Ameerika ettevõtted on öelnud, et muudavad oma visuaalset identiteeti, nagu näiteks Mars, kes plaanib muuta oma kuulsat Uncle Ben'si brändi, mille logol on tuntud afroameerika päritolu mehe pilt.