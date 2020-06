Tšehhi teatas viimase kahe kuu kõrgeimast uute nakkuste arvust

Tervishoiuministeerium ütles, et reedel leidis kinnitust 168 nakatumist uude koroonaviirusesse, mis on kõrgeim näitaja alates 11. aprillist, ja laupäeva õhtuks lisandus veel 120 nakatumist.

10,7 miljoni elanikuga Tšehhis on registreeritud nüüd 11 164 koroonanakkust. COVID-19 on nõudnud 349 inimese surma.

Kõrgeim tervishoiuametnik Jarmila Rážová ütles riigiraadios, et nakatumiste arvu tõus on seotud intensiivsema testimisega mitmes haiguskoldes, kus viirus kiiresti levib. Nende seas on riigi idaosas asuv kaevandus ja üks firma Põhja-Tšehhis.

«Ma ütleksin, et pärast teatud (piirangute) leevendamist, mida võimaldas hea epidemioloogiline olukord, me ei käitu nii vastutustundlikult nagu peaksime,» sõnas Rážová.

«Kuid ma arvan, et (viiruse) levik on endiselt kontrolli all. Need on kohalikud kolded,» lisas Rážová.